ОСАГО и каско предложили объединить. Это реально?

Новая инициатива вызвала бурное обсуждение общественности и заинтересованных ведомств. Как водится, есть те, кто за объединение, и те, кто против. Между тем, в некоторых европейских странах такой гибрид существует и прекрасно работает.

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Зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков задал Дмитрию Медведеву вопрос, можно ли совместить два вида страхования для автолюбителей — обязательное и добровольное, чтобы получить универсальный полис, который мог бы стоить дешевле, нежели отдельно купленные два полиса. Дмитрий Медведев нашел идею интересной, но считает, что вопрос нужно изучить, не кроется ли в нем правового противоречия. Но заплатить один раз за весь продукт получилось бы действительно дешевле, считает премьер.

Тут уж все заинтересованные ведомства сочли нужным высказаться по этому вопросу. В Банке России считают, что рассмотреть введение такого гибрида можно, но надо оценить, насколько он будет дешевле, чем купленные по отдельности полисы. Ну и не стоит забывать, что каско и ОСАГО — разные продукты, покрывающие разные риски. По каско выплату получает сам страхователь, а по ОСАГО — потерпевший. Хотя за рубежом есть совмещенные продукты (например, в Великобритании и Германии). Важно оценить, какова будет экономия при покупке такой страховки и иметь в виду, что тем, кто не покупает сегодня каско, придется иметь в наличии полис ОСАГО.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) воспринял идею негативно, его глава Игорь Юргенс полагает, что страховой рынок пока не готов к совмещенному продукту, только-только отладили функционирование «автогражданки», и снова предлагают нововведения! Кроме того, в этом случае пришлось бы менять законодательство, которое не предусматривает объединения добровольного и обязательного видов страхования.

Эксперты говорят: чтобы совместить эти два продукта, либо ОСАГО должно будет стать необязательным, либо каско — обязательным.

В декабре 2018 года в России заработало бюро страховых историй. Все компенсации, выплаченные ранее по ОСАГО и каско в различных компаниях, теперь известны каждому страховщику.

В начале января этого года ЦБ расширил тарифный коридор, в связи с этим цена полисов чуть снизилась.

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