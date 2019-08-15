Вот как можно спалить машину пылесосом! Уникальное решение

Владелица просто пыталась отсосать пылесосом бензин из бака дизельного автомобиля.

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Случай из разряда «никогда не делайте этого» произошел сегодня в Германии. 55-летняя женщина лишилась автомобиля после того, как вместе с работником заправочной станции попыталась откачать топливо из бака своего Volkswagen Passat с помощью пылесоса. В результате пылесос и автомобиль загорелись.

Необычный пожар произошел в городе Эшборн (Германия), к западу от Франкфурта. Женщина случайно заправила автомобиль с турбодизельным двигателем бензином и решила исправить оплошность, откачав топливо. Метод канистры и шланга ей был, наверное, неизвестен либо она побоялась нахлебаться токсичным топливом. В итоге для откачки бензина она выбрала пылесос.

Один из работников заправки вызвался помочь женщине и услужливо дотолкал Passat к пылесосу станции. Затем затейники засунули в бак садовый шланг, подсоединили его к пылесосу и дали жару.

Вспыхнуло пламя. Новенький Volkswagen Passat в кузове универсал сгорел.

Прибывшие на место ЧП пожарные не смогли спасти автомобиль, но не дали загореться всей автозаправочной станции. Сумма ущерба составила более 30 тыс. евро (2,2 млн рублей).

Услужливый работник АЗС, которому, оказывается, было всего 20 лет, получил легкие ожоги. Женщина отделалась лишь потерей автомобиля.

Почему так не надо было делать? Потому что пылесосы не предназначены для всасывания больших объемов любых жидкостей, разве только небольшой влаги, спрятавшейся под ковриком салона. К тому же он способен воспламенить топливо и его пары, пропуская их через свой электромотор.

Но звание «лузер месяца» все-таки достается курьеру, который, управляя фургоном полным наркотиков, врезался в полицейский автомобиль.

Фото: полиция Вестхессена-Висбадена