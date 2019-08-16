Вот видео аварии, где хороши оба водителя. При этом по закону виноват один, а по «правде жизни» — вроде как другой.

Когда в «пешей» жизни люди не вполне четко помнят, где лево, а где право, это не очень страшно и вызывает лишь улыбку. С кем не бывает! Но ведь эти же люди садятся и за руль автомобиля, и тогда последствия могут быть непредсказуемыми. Хорошо еще, что в случае, который произошел где-то на деревенской дороге, это привело к банальному удару вбок. Но водитель Лады искренне недоумевает, как такое могло произойти? Он же «влево поворачивал», о чем с жаром доказывает другому участнику аварии, который пытался его объехать справа, но в результате, скорее всего, будет признан виновным.

В этом видеосюжете дамочка заправила автомобиль не тем топливом и, поняв это, решила откачать его с помощью... пылесоса!



Видео: YouTube