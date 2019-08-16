АВТОВАЗ запатентовал новый дизайн литых колесных дисков, которыми в скором времени начнут оснащать большинство моделей Lada.

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Новый дизайн колесных 8-спицевых дисков для автомобилей Lada опубликовали в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Патент на промышленный образец получил номер 115854. Правообладателем нового дизайна, разработанного тремя художниками, является АО «АВТОВАЗ».

Запатентованные диски имеют два вида чередующихся спиц с асимметричным дизайном, что предполагает наличие версий для правых и левых колес. Крепятся новые диски на четыре болта, а значит подойдут не для всех моделей Lada.

Оснащать новыми колесными дисками не получится лишь внедорожник 4х4 и спортивную версию седана Vesta, у них колеса крепятся пятью болтами. Остальные модели и их версии — Granta, Vesta, XRAY и Largus могут получить новые колесные диски в некоторых комплектациях.

Купить диски нового дизайна, как и другие фирменные диски, можно будет и отдельно — у официальных дилеров Lada.

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Фото: Федеральный институт промышленной собственности, Lada