Первая передача, понижайка, натужный рев двигателя, периодические пробуксовки всех четырех колес — оседлав огненно-оранжевый УАЗ Хантер в модификации «Экспедиционный», я карабкаюсь на легендарный Эльбрус, самую высокую вершину Европы.
Под руководством родоначальника мотофристайла в России Алексея Колесникова и его команды FMX13 двадцать ребят из Краснодара, Пятигорска, Коломны, Москвы и близлежащих регионов прокачивали свои навыки в самых разных направлениях.
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