Насколько людям еще важен личный автомобиль? Исследование

Его провела крупнейшая немецкая сеть АЗС, пытаясь понять, какие нынче существуют тенденции при покупке автомобиля.

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Согласно результатам исследования «Тенденции в покупке автомобилей 2019 года», проведенного компанией Aral, 35% автомобилистов Германии в ближайшие 1,5 года собираются поменять транспортное средство. И это несмотря на то, что экологи убеждают — климат меняется катастрофически, и по-возможности лучше вообще отказаться от личного автомобиля в пользу общественного.

Два года назад 25% собирались купить новый автомобиль, теперь же таких всего 14%. Два года назад 53% респондентов хотели заплатить за новую машину наличными, сейчас эта доля упала до 42%.

Популярность внедорожников продолжает расти, их собираются приобрести 22% из тех, кто хочет поменять или впервые купить автомобиль, но на первом месте с небольшим отрывом все же универсал (23%), а на третьем — седан (20%).

В базовое оснащение автомобиля непременно должны войти электрические стеклоподъемники, фронтальные и боковые подушки безопасности, радио с USB-портом и подогрев сидений, считают потенциальные покупатели.

Большинство предпочитают автомобиль с бензиновым двигателем (55%), вторым типом, набирающим популярность, является гибридный. Интерес к дизельному мотору здорово просел и составил 12%, на 6% меньше, чем два года назад. И только 7% опрошенных ищут машину с электроприводом — рост всего на 2% по сравнению с 2017 годом.

И хотя все больше и больше систем помощи водителю становятся частью повседневной жизни, только 25% могут себе представить, что когда-то в будущем автомобили станут полностью автономными. Остальные мечтают о вполне конкретном транспортном средстве, а это чаще всего черный универсал BMW с бензиновым двигателем, за такой им не жаль отдать 31 000 евро.

В опросе участвовало более тысячи респондентов.

О каком автомобиле мечтают россияне? Это полноприводный внедорожник с автоматической коробкой передач.

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