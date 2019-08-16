Infiniti объявила о скором выходе кросс-купе QX55 — журнал За рулем

Infiniti объявила о скором выходе кросс-купе QX55

Новая модель, дизайн которой будет «отличительным», появится в продаже следующим летом.

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Сегодня бренд Infiniti объявил название своего нового внедорожного купе, которое должно поступить в продажу летом 2020 года.

Также компания опубликовала эскиз спортивного кросс-купе, получившего имя QX55. Изображение не дает представления о внешности автомобиля, но демонстрирует главную отличительную особенность будущей модели — линию ее крыши. Со слов представителей Infiniti, этот изгиб был вдохновлен дизайном кроссовера FX первого поколения.


«Клиенты по достоинству оценят отличительный дизайн нового спортивного кроссовера QX55, который имеет спортивную крышу, как у традиционных купе. Мы знаем, что клиенты и розничные продавцы с нетерпением ждут выхода QX55, который будет доступен уже в следующем году», — говорит заместитель председателя правления INFINITI Motor Company Майк Коллеран.

  • Компания Infiniti намерена свернуть продажи своих автомобилей в Европе, но не в России, и прекратить выпуск моделей Q30 и QX30.

Изображение: Infiniti

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