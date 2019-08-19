Иностранцы разбились под Новосибирском. Один погиб

Выбираем автомобильное мультимедиа с богатым оснащением и хорошим звуком: обзор новинок 2019 года от Pioneer

Как ни крути, а в машине без музыки скучно и неинтересно. Автопроизводители в своё время уловили этот тренд, начав оснащать свои авто штатными аудиосистемами. Но давайте честно, далеко не всегда штатное аудио или даже мультимедиа можно назвать выдающимся — и звук в большинстве случаев так себе, и оснащение чаще всего скромное. Да, по-настоящему интересные «штатки», конечно же, есть, но тут возникает вопрос цены, а она в таких случаях радует не всегда.