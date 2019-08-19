Иностранцы разбились под Новосибирском. Один погиб — журнал За рулем

Иностранцы разбились под Новосибирском. Один погиб

Микроавтобус с иностранными гражданами на большой скорости слетел в кювет — пострадали 8 человек, один погиб.

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Микроавтобус с девятью пассажирами разбился в Карасукском районе Новосибирской области. Пока неясно, из-за чего произошла авария — автомобиль слетел с трассы на большой скорости и опрокинулся в кювет.

«Водитель, управляя автомобилем Honda Step Wagon, двигался по автодороге К-17р со стороны Новосибирска в направлении Карасука и в пути следования, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в левый по ходу движения кювет. ДТП произошло на 374-м километре трассы в Карасукском районе», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В результате ДТП пострадали все без исключения. Один из пассажиров, извлеченных из искореженного автомобиля — ею оказалась женщина в возрасте 62 лет, гражданка армении, — умер в автомобиле скорой помощи. Также в микроавтобусе ехали граждане Киргизии и Узбекистана.


«В результате дорожной аварии пассажир автомобиля — женщина 1957 года рождения — от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Еще 8 человек, включая водителя микроавтобуса, получили травмы различной степени тяжести», — сообщили следователи.


В данный момент полицейские проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. В результате ее может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Иностранцы разбились под Новосибирском. Один погиб

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Иностранцы разбились под Новосибирском. Один погиб
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