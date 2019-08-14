Семья попала в ДТП: четверо погибли на месте, один умер в больнице — журнал За рулем

Семья попала в ДТП: четверо погибли на месте, один умер в больнице

На Кубани произошла авария, в которой погибли пять человек, в том числе дети. Шесть человек пострадали.

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В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошла авария, в которой погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще один пострадавший скончался в больнице. Это был несовершеннолетний подросток. В ДТП также пострадали шесть человек, четверо из которых были доставлены в местную больницу, а еще двоих вертолетами отправили в Краснодарскую краевую больницу.

ДТП случилось на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин, недалеко от Усть-Лабинска. В дежурную часть поступило сообщение о столкновении двух автомобилей, в результате которого несколько людей пострадало.


«От оперативного дежурного ЕДДС Усть-Лабинский район поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге Краснодар-Кропоткин в районе ст. Воронежской. Для уточнения обстановки к месту была направлена оперативная группа Усть-Лабинского пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.


В данный момент ГИБДД и следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Уже известно, что столкнулись Opel Zafira, в котором ехала семья из 8 человек, четверо из них — дети, а также Hyundai Genesis, в котором ехали трое. Opel выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с машиной Hyundai.

Как рассказывают свидетели аварии в социальных сетях, и это видно на фото, в немецкой иномарке не сработала ни одна подушка безопасности, из-за чего и погибли люди. В Hyundai подушки спасли людям жизни, несмотря на то что автомобиль несколько раз перевернулся.

Фото: vk.com

Семья попала в ДТП: четверо погибли на месте, один умер в больнице
Семья попала в ДТП: четверо погибли на месте, один умер в больнице
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