Пять человек погибли при лобовом ударе

В Якутии в переполненном автомобиле в результате лобового столкновения с КАМАЗом погибли пять человек. Еще четверо ранены.

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В Якутии на 379-м километре федеральной автомобильной дороги произошло ДТП, в котором пять человек скончались на месте и еще четыре были серьезно ранены.

Авария произошла в результате того, что легковой автомобиль марки Toyota на большой скорости и без видимых причин выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с едущим навстречу грузовым автомобилем КАМАЗ. Водитель грузовика, давший эти показания, в аварии не пострадал.

«Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на 379 км ФАД „Лена“ произошло ДТП с участием двух автомобилей. К месту происшествия оперативно выдвинулись 8 человек и 2 единицы техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. В результате происшествия 5 человек погибли, 4 человека пострадали. Спасателями проведены работы по деблокировке погибших. Для выяснения обстоятельств на месте ДТП работает СОГ», — сообщило местное МЧС.

Известно, что автомобиль Toyota был перегружен. Со слов одного из пострадавших, в салоне ехали девять человек, в том числе подростки. Водитель легковой машины, в которой уже сидели люди, взял попутчиков, из-за нехватки места они расселись друг у друга на коленях. В результате из-за нарушения правил перевозки людей пятеро погибли и четверо пострадали. Двое получили тяжелые ранения.

При схожих обстоятельствах вчера в Подмосковье погибли 5 человек и 7 получили ранения.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)