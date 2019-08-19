История BMW начинается с компании Rapp Motorenwerke, производившей авиационные двигатели, но на логотипе изображен не пропеллер.

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Компания Rapp Motorenwerke была основана в 1913 году Карлом Раппом и занималась производством авиационных двигателей. С нее началась история BMW, и казалось бы, логотип должен отражать авиационную идею. Но это не совсем так, о чем заявили в самой компании BMW, решив, наконец, развенчать миф о пропеллере.

Название BMW (Bayerische Motoren Werke, или Баварский моторный завод) появилось в 1917 году и пришло на смену прежнему наименованию Rapp Motorenwerke. Высокий спрос на авиационные двигатели компании заставил быстро расширить производство и увеличить количество промышленных предприятий. Примечательно, что тогда никакого официального логотипа BMW не было, но моторы для автомобилей, лодок и мотоциклов уже выпускались. По словам директора архива BMW Group Classic Фреда Якобса, на тот момент логотип не был первостепенной задачей.

Первый логотип BMW появился в конце 1917 года и был похож на эмблему Rapp Motorenwerke: между двумя золотыми кольцами на синем фоне появились буквы BMW. Четыре сектора внутри окружностей символизируют Баварию и окрашены в цвета ее флага — белый и синий. Расположены они в обратном порядке и читаются по часовой стрелке — синий и белый. Причиной размещения цветов в обратном порядке было то, что местный закон «О товарных знаках» запрещал использование государственного герба или других символов суверенитета на коммерческих логотипах.

Как же возник миф о пропеллере? Существовало несколько изображений букв BMW на пропеллерах самолетов, что помогало продвигать двигатели и подчеркивало авиационные корни компании. Дело в том, что никто не удосужился за это время дать объяснение тем изображениям.

«Долгое время BMW не пыталась опровергнуть миф о том, что значок BMW — это пропеллер», — объясняет Фред Якобс.

Таким образом, заблуждение относительно логотипа BMW просуществовало более 100 лет.

Сегодня BMW сотрудничает со многими автомобильными компаниями и концернами, разрабатывая с каждым из них особые продукты.

Изображения и фото: BMW, Unsplash