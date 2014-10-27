Место для секса или телефонная будка — названы самые популярные способы использования машин не по назначению.

Материалы по теме Насколько людям еще важен личный автомобиль? Исследование

Большинство российских автомобилистов используют машины не только для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Среди опрошенных 83% находят автомобилям и другие применения, выяснил онлайн-автосервис Uremont.

В исследовании приняли участи 5000 человек, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55 лет, имеющие личный автомобиль.

Самым популярным нецелевым использованием стало применение автомобилей в качестве места для секса. Время от времени так поступают 41,9% опрошенных. Еще 24,5% людей используют салон для того, чтобы спокойно поговорить по телефону, как в старых уличных телефонных будках с плотно закрывающейся дверью.

Почти 10% автомобилистов работают в машине или даже учатся, используя салон как кабинет или офис. Еще для почти 9% опрошенных салон автомобиля стал столовой, где они завтракают, обедают или ужинают, и столько же не раз ночевали в машине. Почти для 7% респондентов автомобиль иногда является домом.

Рейтинг нецелевого использования автомобилей

Место Занятие Популярность, % 1 Секс 41,9 2 Телефонные разговоры 24,5 3 Работа/учеба в автомобиле 9,4 4 Сон 9% 5 Завтраки/обеды/ужины 8,3 6 Место жилья 6,9

Имея возможность не только выбирать из предложенных вариантов ответов, некоторые опрошенные автомобилисты предложили свои варианты. Так, среди нас есть люди, которые хранят в автомобиле заготовки на зиму, а также заряжают от бортовой сети гаджеты или запитывают освещение, а также слушают музыку на природе через аудиосистему машины.

Чем лучше оснащен автомобиль, тем он комфортнее и годится не только для поездок. О том, какие дополнительные опции стали самыми популярными в России, читайте здесь.

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