В среднем при покупке нового автомобиля клиенты тратят на допоборудование до 7% стоимости машины.

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Самым популярным дополнительным оборудование для автомобиля, за которое клиенты не скупятся доплачивать, в этом году стали: защитные сетки в бампер и решетку радиатора, резиновые коврики в салон или багажник, брызговики, охранные комплексы и защита двигателя. Средняя стоимость такого «набора» составляет до 7 тыс. рублей, правда, это без систем охраны машины, цена на которые может доходить до 30 тыс. рублей и выше. Такие данные приводит группа автодилеров Skoda Wagner на основе внутренней статистики.

По сравнению с прошлым годом автолюбители стали больше внимания уделять цифровым системам, стайлингу машин (улучшению внешнего вида и аэродинамических свойств) и защитным керамическим покрытиям. Одной из популярных на сегодняшний день опций при продаже автомобиля продолжает оставаться дополнительная защита кузова от коррозии.

Также дилеры отмечают, что владельцы внедорожников и кроссоверов особое внимание уделяют защите машины от угона и более склонны к установке охранных комплексов.

О каких автомобилях мечтают россияне и с чем им в итоге приходится мириться. Это также стало темой одного из исследований.



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