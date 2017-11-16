Аналитики представили ситуацию, когда в семье, где работают оба супруга, одну зарплату полностью откладывают на заветный автомобиль. Семья, разумеется, средняя, автомобиль — тоже.

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Во втором квартале 2019 года, для того, чтобы накопить на автомобиль, уходило в среднем 10 месяцев вместо 11 месяцев годом ранее, выяснили аналитики «Авито Авто». Вышло, что рост средней зарплаты (37 000 рублей в месяц, 6% за год) оказался более существенным, чем увеличение стоимости автомобиля (374 000 рублей, 2,4% за год), таким образом, за год этот срок сократился на месяц.

Они определили, в каких городах сколько стоит средний автомобиль и, сопоставив со средней зарплатой, выявили период накопления.

Меньше всего придется копить жителям Санкт-Петербурга — там нужная сумма наберется в среднем за 9 месяцев. Догоняет Северную столицу Москва — 10 месяцев уйдет на откладывание денег на машину.

11 месяцев потребуется в семи городах — это Воронеж, Омск, Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург и Тюмень.

В Нижнем Новгороде и Челябинске нужно откладывать на заветную покупку 12 месяцев, а в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Тольятти, Краснодаре, Ижевске и Казани — 13.

В Самаре, Саратове, Уфе, Перми потребуется 14 месяцев, а дольше всего накопительный период продлится в Красноярске — 15 месяцев.

При этом годом ранее жители только четырех городов могли накопить на машину быстрее чем за год, а во втором квартале 2019 года таких городов уже девять.

Рейтинг городов по сроку накопления суммы, равной стоимости автомобиля, II квартал 2019 года



Город Средняя цена, рублей Средняя зарплата, рублей Период накопления, месяцев [1] 1 Санкт-Петербург 422 000 47 400 9 2 Москва 551 000 57 900 10 3 Воронеж 353 000 33 200 11 4 Омск 340 000 31 800 11 5 Барнаул 329 000 29 900 11 6 Иркутск 374 000 33 700 11 7 Новосибирск 420 000 37 400 11 8 Екатеринбург 442 000 39 300 11 9 Тюмень 419 000 36 600 11 10 Нижний Новгород 442 000 35 700 12 11 Челябинск 422 000 33 800 12 12 Волгоград 368 000 29 300 13 13 Ростов-на-Дону 446 000 35 500 13 14 Ульяновск 375 000 29 400 13 15 Тольятти 378 000 29 200 13 16 Краснодар 485 000 37 000 13 17 Ижевск 408 000 30 400 13 18 Казань 490 000 36 400 13 19 Самара 471 000 34 400 14 20 Саратов 419 000 30 600 14 21 Уфа 474 000 34 000 14 22 Пермь 449 000 31 700 14 23 Красноярск 537 000 35 000 15

Вся Россия 374 000 37 000



[1] Рассчитан как частное от деления средней цены автомобиля на среднюю зарплату.

О каких машинах мечтают россияне и какие в итоге покупают — это стало темой другого исследования, его результаты можно найти по ссылке.



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