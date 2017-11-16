Сколько нужно копить, чтобы купить автомобиль — исследование — журнал За рулем

Сколько нужно копить, чтобы купить автомобиль — исследование

Аналитики представили ситуацию, когда в семье, где работают оба супруга, одну зарплату полностью откладывают на заветный автомобиль. Семья, разумеется, средняя, автомобиль — тоже.

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Во втором квартале 2019 года, для того, чтобы накопить на автомобиль, уходило в среднем 10 месяцев вместо 11 месяцев годом ранее, выяснили аналитики «Авито Авто». Вышло, что рост средней зарплаты (37 000 рублей в месяц, 6% за год) оказался более существенным, чем увеличение стоимости автомобиля (374 000 рублей, 2,4% за год), таким образом, за год этот срок сократился на месяц.

Они определили, в каких городах сколько стоит средний автомобиль и, сопоставив со средней зарплатой, выявили период накопления.

Меньше всего придется копить жителям Санкт-Петербурга — там нужная сумма наберется в среднем за 9 месяцев. Догоняет Северную столицу Москва — 10 месяцев уйдет на откладывание денег на машину.

11 месяцев потребуется в семи городах — это Воронеж, Омск, Барнаул, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург и Тюмень.

В Нижнем Новгороде и Челябинске нужно откладывать на заветную покупку 12 месяцев, а в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Тольятти, Краснодаре, Ижевске и Казани — 13.

В Самаре, Саратове, Уфе, Перми потребуется 14 месяцев, а дольше всего накопительный период продлится в Красноярске — 15 месяцев.

При этом годом ранее жители только четырех городов могли накопить на машину быстрее чем за год, а во втором квартале 2019 года таких городов уже девять.

Рейтинг городов по сроку накопления суммы, равной стоимости автомобиля, II квартал 2019 года

Город

Средняя цена, рублей

Средняя зарплата, рублей

Период накопления, месяцев [1]

1

Санкт-Петербург

422 000

47 400

9

2

Москва

551 000

57 900

10

3

Воронеж

353 000

33 200

11

4

Омск

340 000

31 800

11

5

Барнаул

329 000

29 900

11

6

Иркутск

374 000

33 700

11

7

Новосибирск

420 000

37 400

11

8

Екатеринбург

442 000

39 300

11

9

Тюмень

419 000

36 600

11

10

Нижний Новгород

442 000

35 700

12

11

Челябинск

422 000

33 800

12

12

Волгоград

368 000

29 300

13

13

Ростов-на-Дону

446 000

35 500

13

14

Ульяновск

375 000

29 400

13

15

Тольятти

378 000

29 200

13

16

Краснодар

485 000

37 000

13

17

Ижевск

408 000

30 400

13

18

Казань

490 000

36 400

13

19

Самара

471 000

34 400

14

20

Саратов

419 000

30 600

14

21

Уфа

474 000

34 000

14

22

Пермь

449 000

31 700

14

23

Красноярск

537 000

35 000

15

Вся Россия

374 000

37 000

[1] Рассчитан как частное от деления средней цены автомобиля на среднюю зарплату.

Фото: depositphotos.com

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