ЭРА-ГЛОНАСС подвела Chrysler и Jeep. Объявлен отзыв

Новый Suzuki Jimny — тест во всех подробностях

Мы угнали один из первых приехавших в Россию Сузуки Джимни сразу после официальной презентации в Москве. Нам достался автомобиль в богатой комплектации. Посмотрим на него со всех сторон и поездим не только по асфальту, но и там, где Jimny должен жить, — по пересеченной местности.