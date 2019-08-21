ЭРА-ГЛОНАСС подвела Chrysler и Jeep. Объявлен отзыв — журнал За рулем

ЭРА-ГЛОНАСС подвела Chrysler и Jeep. Объявлен отзыв

Под сервисную кампанию попали автомобили Chrysler и Jeep, купленные в период с июля 2017 года по апрель 2018 года.

Chrysler Pacifica
Chrysler Pacifica

Chrysler > Pacifica

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Jeep > Wrangler

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Jeep > Grand Cherokee

Jeep Compass
Jeep Compass

Jeep > Compass

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Jeep > Cherokee

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В России объявлена сервисная кампания автомобилей Chrysler Pacifica, а также Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler. Всего отзывается 1725 автомобилей, проданных с июля 2017 года по апрель 2018 года.

В машинах обнаружен дефект программного обеспечения блока управления экстренными вызовами ЭРА-ГЛОНАСС: в случае сбоя вызова ПО может не повторять попытку связаться со службами спасения.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей следует записаться в сервис ближайшего удобного официального дилера Chrysler и Jeep, в зависимости от марки своей машины, мастера которого бесплатно обновят программное обеспечение блока ЕАМ.


О том, что автомобиль попал под сервисную кампанию владельцев отзываемых машин оповестят официальные представители ООО «ЭфСиЭй РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Chrysler, Jeep

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