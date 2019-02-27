Объявлен отзыв автомобилей Fiat, Jeep и Chrysler

Под сервисную кампанию попали машины самых разных годов выпуска из-за проблем с топливной системой, автоматическими коробками и подушками безопасности.

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В России объявлена отзывная кампания 802 автомобилей марок Fiat, Jeep и Chrysler, купленных в России начиная с 2010 года.

Отзыву подлежит всего один автомобиль Fiat Ducato, купленный в январе этого года. Выяснилось, что его трубопроводы подачи и возврата топлива могут соприкасаться. Для устранения дефекта необходимо установить трубопроводы в правильное положение.

Также отзываются 58 автомобилей Chrysler Pacifica, проданных в период с июля 2017 года. В этих автомобилях обнаружен дефект автоматической коробки передач, а точнее доступа к механизму аварийной разблокировки АКП. Кнопка-заглушка, разблокирующая АКП, может случайно вывалиться из паза, вследствие чего автомобиль способен самопроизвольно начать движение. Для устранения данной неисправности необходимо заменить дефектную заглушку.

Jeep Wrangler

Под сервисную кампанию попали также 743 внедорожника Jeep Wrangler, проданные на территории нашей страны с апреля 2010 года. Причиной отзыва стали подушки безопасности переднего пассажира, газогенераторы которых могут разрушаться во время срабатывания и травмировать людей осколками корпуса. Для устранения дефекта требуется замена газогенератора на новый.

Владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера марки, мастера которого устранят обнаруженные дефекты. О том, что машина попадает под сервисную кампанию, владельцев предупредят официальные представители АО «ЭфСиЭй РУС» по телефону или почте, но узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых транспортных средств, опубликованным на сайте Росстандарта:

Все работы будут выполняться бесплатно для автовладельцев, за счет производителей машин.

В ноябре прошлого года Jeep отзывала свои автомобили. Под сервисную кампанию попали модели Compass, Cherokee и Wrangler.

Тогда же Jeep проводил отзыв своих внедорожников из-за ковриков, которые могли мешать управлению автомобилем.

Фото: Jeep