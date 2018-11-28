Nissan и Jeep отзывают в России автомобили

Из-за традиционно бракованных подушек безопасности в России отзываются автомобили Nissan, а причиной отзыва Jepp стали... коврики.

Под отзывные кампании попали 957 автомобилей Nissan (Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II и X-Trall), выпущенные в период с января 2004 года по декабрь 2012 года, а также 10 машин Jeep (Grand Cherokee SRT, Grand Cherokee Trackhawk), которые были куплены начиная с декабря 2017 года.

Сервисная кампания Nissan связана с подушками безопасности компании Takata. С этой проблемой столкнулись уже многие автопроизводители. Выяснилось, что нитрат аммония, содержащийся в пиротехническом патроне подушки безопасности переднего пассажира, может испортиться из-за влажности и перепада температур. В результате во время ДТП подушка может раскрыться слишком сильно, а осколки растрескавшегося корпуса газогенератора способны серьезно ранить человека.

Причиной отзывной кампании стали напольные коврики водителя, которые могут иметь неприемлемый зазор до педали газа. Если он меньше положенного, то нажатая до пола педаль может зацепиться за край коврика и остаться в этом положении несмотря на то, что нога с педали газа будет уже убрана. Следует сказать, что благодаря продуманной системе безопасности газ можно сбросить даже при нажатой педали путем торможения: двигатель тут же перейдет в режим холостых оборотов, не обращая уже внимания на положение педали газа.

Для устранения дефектов владельцам отзываемых автомобилей Nissan и Jeep необходимо явиться в сервисы ближайших официальных дилеров марок. Все работы будут производиться за счет производителей, то есть бесплатно для них.

Чтобы устранить выявленный дефект автомобилей Nissan, мастера заменят газогенератор подушки безопасности пассажира, а сервисмены Jeep просто выдадут новые коврики.

О том, что автомобиль попал под отзыв, владельцам автомобилей Nissan и Jeep сообщат представители компаний по телефону или почте. Узнать о том, имеет ли ваш автомобиль указанный дефект, можно самостоятельно, сверив его VIN-код со списками кодов отзываемых автомобилей Nissan и внедорожников Jeep, опубликованных на сайте Росстандарта.

Фото: Nissan, Jeep, коллаж «За рулем»