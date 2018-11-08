В России отзывают автомобили Jeep из-за различных дефектов

Под сервисную кампанию подпали модели Compass, Cherokee и Wrangler.

Российское отделение концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) направило в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве автомобилей сразу трех моделей Jeep.

Первая сервисная кампания касается Jeep Compass и Cherokee, которые были проданы в нашей стране с апреля этого года по настоящее время. Отзыв связан с возможным дефектом хромированного покрытия поршней задних тормозных суппортов. Данный дефект может привести к образованию воздушных пузырей в тормозной системе и снизить эффективность задних тормозов. Основные признаки наличия дефекта: педаль тормоза может провалиться или стать «мягкой» после пуска двигателя. На сервисных станциях у отзываемых автомобилей прокачают тормозную систему для удаления из нее воздушных пузырей.

Также FCA нашла в нашей стране 224 бракованных Jeep Wrangler, которые были проданы с июня этого года. В сообщении говорится, что причиной отзыва стал кронштейн крепления передней тяги, который может быть приварен не по стыку. Дефект может привести к «самопроизвольному отделению кронштейна от рамы и последующему снижению точности реакции автомобиля на управляющие действия водителя», — говорится в сообщении. На внедорожниках проверят сварной шов и при необходимости проведут ремонт.

Дилеры известят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости визита в сервис. Можно не дожидаться звонка или письма от них и самостоятельно свериться с VIN-кодами отзываемых автомобилей здесь (Jeep Comapss, Cherokee) и здесь (Jeep Wrangler), после чего записаться на проведение осмотра и необходимых работ.

Последний раз FCA отзывал автомобили Jeep на российском рынке летом этого года.

В апреле FCA отзывал в нашего рынка кроссоверы Jeep Liberty из-за риска некорректного срабатывания систем пассивной безопасности.

В марте в России отзывали очередную партию внедорожников Jeep Wrangler для замены дефектных подушек безопасности Takata.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: FCA