В России отзывают глючные автомобили Jeep и Chrysler

В марте этого года концерн Fiat Chrysler Automobiles уже отзывал в России Джипы и Крайслеры из-за риска возникновения короткого замыкания, но тогда его потенциальной причиной назывался дефектный генератор. Теперь же источник проблемы находится в другом узле. Цитируем описание с сайта Росстандарта:
«Причина отзыва автомобилей заключается в том, что программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных CAN-C вышла из строя. Если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание. Оно выводит из строя шину CAN-C, а запрос на увеличение крутящего момента двигателя не блокируется».
В связи с этим дефектом отзыву подлежат 461 Jeep Cherokee, 5988 внедорожников Jeep Grand Cherokee и 60 минивэнов Crysler Pacifica, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев проверят программное обеспечение электронного блока управления и при необходимости обновят его, чтобы устранить риск возникновения неисправности.
Также в России отзывают один Jeep Liberty, проданный в мае 2003 года. У него могут заржаветь и растрескаться нижние рычаги задней подвески, что чревато потерей управляемости.
- В апреле FCA отзывал в нашего рынка кроссоверы Jeep Liberty из-за риска некорректного срабатывания систем пассивной безопасности.
- В марте в России отзывали очередную партию внедорожников Jeep Wrangler для замены дефектных подушек безопасности Takata.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: FCA
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