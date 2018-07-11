В России отзывают глючные автомобили Jeep и Chrysler

Под отзыв попали автомобили сегмента SUV — Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee, а также минивэны Crysler Pacifica, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с марта 2003 года по декабрь 2015-го. На них могут произойти сбои в электронике, приводящие к короткому замыканию.

В марте этого года концерн Fiat Chrysler Automobiles уже отзывал в России Джипы и Крайслеры из-за риска возникновения короткого замыкания, но тогда его потенциальной причиной назывался дефектный генератор. Теперь же источник проблемы находится в другом узле. Цитируем описание с сайта Росстандарта:

«Причина отзыва автомобилей заключается в том, что программное обеспечение электронного блока управления силовым агрегатом не аннулирует положительный запрос крутящего момента, подаваемый системой круиз-контроля на контроллер двигателя, когда шина передачи данных CAN-C вышла из строя. Если круиз-контроль активен, а скорость ниже заданной, то в этот момент в автомобиле происходит короткое замыкание. Оно выводит из строя шину CAN-C, а запрос на увеличение крутящего момента двигателя не блокируется».

В связи с этим дефектом отзыву подлежат 461 Jeep Cherokee, 5988 внедорожников Jeep Grand Cherokee и 60 минивэнов Crysler Pacifica, список их VIN-номеров можно скачать здесь. Механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев проверят программное обеспечение электронного блока управления и при необходимости обновят его, чтобы устранить риск возникновения неисправности.

Также в России отзывают один Jeep Liberty, проданный в мае 2003 года. У него могут заржаветь и растрескаться нижние рычаги задней подвески, что чревато потерей управляемости.

В апреле FCA отзывал в нашего рынка кроссоверы Jeep Liberty из-за риска некорректного срабатывания систем пассивной безопасности.

В марте в России отзывали очередную партию внедорожников Jeep Wrangler для замены дефектных подушек безопасности Takata.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: FCA