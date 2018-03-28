Обнаружена новая партия небезопасных внедорожников Jeep Wrangler

Концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве с российского рынка автомобилей Jeep Wrangler, реализованных официальными дилерами в период с 2009 по 2014 год. На них необходимо заменить подушки безопасности.

FCA наравне с другими фирмами продолжает устранять самый массовый дефект в истории мирового автопрома — смертельно опасные подушки безопасности Takata. Напомним, что проблема заключается в портящемся со временем реагенте пиропатрона, который надувает подушку. Существует риск, что пиропатрон рванет с избыточной силой, разорвет подушку и направит со скоростью пули в водителя и пассажиров разрушенные компоненты узла. От смертельных порезов и рассечений, нанесенных эйрбэгами Takata, в мире погибло по меньшей мере два десятка человек.

Jeep Wrangler уже отзывали в России для замены дефектных пассажирских подушек безопасности Takata в сентябре прошлого года, а теперь некондиционные инфляторы обнаружены еще у 520 внедорожников, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Jeep бесплатно для автовладельцев заменят злополучные эйрбэги.

В начале марта FCA отзывал в России внедорожники Jeep Grand Cherokee и седаны Chrysler 300 из-за дефектных электрогенераторов, которые могут вызвать короткое замыкание.

С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: FCA