Обнаружена новая партия небезопасных внедорожников Jeep Wrangler

Концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве с российского рынка автомобилей Jeep Wrangler, реализованных официальными дилерами в период с 2009 по 2014 год. На них необходимо заменить подушки безопасности.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Jeep > Wrangler

FCA наравне с другими фирмами продолжает устранять самый массовый дефект в истории мирового автопрома — смертельно опасные подушки безопасности Takata. Напомним, что проблема заключается в портящемся со временем реагенте пиропатрона, который надувает подушку. Существует риск, что пиропатрон рванет с избыточной силой, разорвет подушку и направит со скоростью пули в водителя и пассажиров разрушенные компоненты узла. От смертельных порезов и рассечений, нанесенных эйрбэгами Takata, в мире погибло по меньшей мере два десятка человек.

Jeep Wrangler уже отзывали в России для замены дефектных пассажирских подушек безопасности Takata в сентябре прошлого года, а теперь некондиционные инфляторы обнаружены еще у 520 внедорожников, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. Механики авторизированных сервисных центров Jeep бесплатно для автовладельцев заменят злополучные эйрбэги.

Фото: FCA

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