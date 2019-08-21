Реклама Volkswagen попала под запрет. Дизели ни при чем

Политически некорректная реклама автомобилей Volkswagen вызвала в Великобритании негодование.

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В Великобритании уже запрещена реклама, в которой демонстрируется агрессивное вождение, а теперь еще вето наложено на те ролики, которые показывают «вредные гендерные стереотипы».

В новой рекламе VW показывается, на что способны мужчины: они спят на отвесном склоне скалы, работают на космической станции и не мирятся с инвалидностью, занимаясь спортом. Казалось бы, ничего необычного, но из-за этого рекламу и запретили: женщина в рекламе просто сидит на скамейке, а рядом с ней стоит коляска с младенцем.

Департамент рекламных стандартов Великобритании (ASA) заявил, что им было получено три жалобы на рекламу от зрителей, которые посчитали, что она закрепляет вредные гендерные стереотипы, показывая смелых и предприимчивых мужчин на фоне женщины, занимающейся уходом за младенцем.

В свою защиту Volkswagen заявил, что основная идея ролика заключается в том, что люди могут адаптироваться к переменам, они «не думали, что альпинист, космонавт или спортсмен, участвующий в паралимпийских играх, — это гендерно-стереотипные профессии».

ASA не принял во внимание аргумент Volkswagen и вынес постановление:

«В то время как большая часть рекламного ролика была посвящена теме адаптации к трудным обстоятельствам и достижениям, в финальной сцене показана женщина с детской коляской, сидящая на скамейке и читающая книгу. Мы признаем, что становление родителем меняет жизнь и требует адаптации, но забота о детях в рекламе стереотипно связана с женщинами».

В результате в ASA пришли к выводу, что реклама продвигает гендерные стереотипы, что может «причинить вред и, следовательно, нарушить закон». Это означает, что реклама e-Golf в ее нынешнем виде больше никогда не будет транслироваться на территории Великобритании.

Иронично, но реклама в настоящее время испытывает эффект Стрейзанд, так как запрет ASA вызвал повышенный интерес к ней. По сути, департамент продвигает то, против чего выступает.

Volkswagen решил обновить свой логотип, сделав его менее немецким. Эмблема была замечена на еще не представленном новом поколении Гольфа.

Фото, видео: Volkswagen, YouTube