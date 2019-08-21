Денег, говорите, у людей нет? — Продажи автолюкса выросли на 20% — журнал За рулем

Денег, говорите, у людей нет? — Продажи автолюкса выросли на 20%

За первое полугодие россияне потратили на покупку автомобилей дороже 100 тыс.долларов более 1 млрд долларов.

Несмотря на общее снижение рынка новых автомобилей в России, топ-20 моделей ценового сегмента «от $100 000» чувствует себя более чем хорошо — реализация таких машин, по данным Forbes, выросла на 18,4%.

Модели — лидеры продаж в классе люкс (январь-июнь 2019 г.)

Модель

Кол-во, шт.

+/- к АППГ, %

Lexus LX

1743

—20,6

Range Rover

1343

+14,7

BMW X7

1038

—*

Mercedes-Benz S-класса

896

—6,7

Mercedes-Benz G-класса

649

+224,5

BMW 7-й серии

526

—13,1

Mercedes-Maybach

285

—24,8

Cadillac Escalade

268

—14,4

Porsche Panamera

217

—14,2

Audi A8

205

+13,9

* Продажи модели начались в 2019 г.

В топ-20 также вошли Mercedes-AMG GT (196 шт.; +243,9%), BMW 8 Series (153 шт.), Lexus LS (94 шт.; —39,7%), Jaguar I-Pace (80 шт.), Porsche 911 (64 шт.; +8,5%), Jaguar XJ (27 шт.; +28,6%), Porsche 911 GT (23 шт.; +53,3%), Chevrolet Corvette (10 шт.; +150%), Mercedes-Benz SL-Class (10 шт.; —67,7%) и Nissan GT-R (8 шт.; —55,6%).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2019 года снизились до 139 968 штук (на 2,4%) — зампредседателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер отметил, что рынок сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении.

Фото: Mercedes-Benz

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