963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили — журнал За рулем

963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили

С января по май 2019 года на покупку новых легковых автомобилей мы потратили на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. Просто машины подорожали.

Материалы по теме
Мы задумались и перестали брать автокредиты

Денег на автомобили в этом году было потрачено больше, потому что выросла их средневзвешенная цена (на 10%), то есть попросту все автомобили подорожали. При этом сами продажи новых легковых автомобилей за данный период сократились на 2%.

Только 1/10 всей суммы была потрачена на отечественные автомобили — 96 млрд рублей: 90 млрд рублей на Лады и 6 млрд рублей — на легковые модели УАЗ, сообщает агентство «Автостат».

Таким образом, 867 млрд рублей пришлось на покупку иномарок, в денежном выражении это 90% емкости рынка. На первом месте здесь Kia (122 млрд руб.), Toyota (98 млрд руб.), Hyundai (87 млрд руб.) и Mercedes-Benz (71 млрд руб.).

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые