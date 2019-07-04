963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили

Секреты автомобилей Renault: режим слежки О некоторых фишках своих автомобилей не подозревают даже их владельцы. «За рулем» исправляет ситуацию. Hyundai Creta: все ее неисправности По прошествии трех лет с начала продаж уже можно точно сказать, какие слабые места были у самого маленького кроссовера Hyundai на первых этапах производства. Интересно это прежде всего для тех, кто собирается приобрести Крету с пробегом. Вот на что вам следует обратить внимание при осмотре приглянувшейся машины. Как разводят покупателей: автомобиль по доверенности Покупка машины, как ни странно, все еще сопряжена с некоторым риском. И даже не очень важно, обращаетесь ли вы к частникам или идете прямиком в автосалон. Нечистые на руку продавцы не дремлют и постоянно совершенствуют методы изъятия денег у населения. Вместе с юристом мы рассмотрели различные спорные ситуации и выяснили, когда стоит ввязываться в сделку, а когда лучше этого не делать.