963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили

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Денег на автомобили в этом году было потрачено больше, потому что выросла их средневзвешенная цена (на 10%), то есть попросту все автомобили подорожали. При этом сами продажи новых легковых автомобилей за данный период сократились на 2%.
Только 1/10 всей суммы была потрачена на отечественные автомобили — 96 млрд рублей: 90 млрд рублей на Лады и 6 млрд рублей — на легковые модели УАЗ, сообщает агентство «Автостат».
Таким образом, 867 млрд рублей пришлось на покупку иномарок, в денежном выражении это 90% емкости рынка. На первом месте здесь Kia (122 млрд руб.), Toyota (98 млрд руб.), Hyundai (87 млрд руб.) и Mercedes-Benz (71 млрд руб.).
- Прибыль автопроизводителей падает во всем мире, рассказали исследователи одной из консалтинговых компаний.
- В России продажи легковых автомобилей падают с начала года, но дилеры вынуждены их «дорисовывать» с помощью «желтых» автомобилей.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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