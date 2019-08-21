Продается первый Ferrari Элтона Джона. Торг уместен

Сэр Элтон владел Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года почти три года.

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Ferrari 365 GTB/4 Daytona — достаточно редкий автомобиль. Например, в Англию было ввезено всего 158 экземпляров. Сэр Элтон Джон купил себе такой в 1973 году и владел им до 1975 года. Это был один из первых Ferrari звезды.

Автомобиль окрашен в красный цвет Rosso Chiaro и имеет черный кожаный салон VM8500 Connolly Vaumol, который был обновлен в 2017 году. У автомобиля есть все документы, подтверждающие его историю и пробег, равный 82 000 милям (131 966 км).

«Сэр Элтон Джон, как известно, является поклонником Ferrari и владел несколькими превосходными моделями, среди которых были 365 BB, Testarossa и 512 TR. Считается, что этот Daytona был его первым Ferrari, который он купил в 26 лет, то есть в 1973 году, и владел им до 1975 года», — рассказал специалист по классическим автомобилям Silverstone Auctions Арвел Ричардс.

После знаменитого музыканта спорткаром владели некоторые члены Клуба владельцев Ferrari, один из которых являлся хозяином машины 16 лет. Затем она была продана на аукционе Сильверстоун в 2017 году, и теперь ее снова перепродадут через месяц — 21 сентября в Поло-клубе Далласа Берстона (Dallas Burston Polo Club).

Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года, принадлежавший звезде мирового уровня, оценивается в сумму от 425 000 до 475 000 фунтов стерлингов (от 34 315 308 до 46 668 818 рублей).

Недавно также с аукциона был продан уникальный тюнингованный пикап Брюса Уиллиса 1954 года выпуска.

Фото: carscoops.com