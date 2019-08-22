8-летний ребенок катался на угнанной машине со скоростью 140 км/ч

Мальчика нашли на обочине автострады с включенной аварийкой и выставленным знаком аварийной остановки.

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Сегодня ночью в полицию Германии поступило заявление от местной жительницы, что у нее угнали автомобиль. Сделал это восьмилетний сын женщины.

Ребенок уехал за рулем Volkswagen Golf, оснащенного автоматической коробкой передач, который был припаркован возле дома. Сделать это он смог потому что регулярно занимался автоспортом и, в частности, картингом.

Через два часа ребенок был найден на обочине автомагистрали A44, на стороне, идущей в направлении Дортмунда. Как сообщил мальчик, он остановился из-за ухудшения самочувствия. При этом ребенок, как того требуют правила, включил аварийную сигнализацию и выставил позади автомобиля знак аварийной остановки.

Согласно информации, полученной благодаря комплексам фиксации нарушений, ребенок управлял автомобилем на скорости до 140 км/ч.

«Я просто хотел немного покататься», — объяснил свой поступок полицейским ребенок, после чего расплакался.

В полиции сообщили, что во время ночной прогулки ребенка никто не пострадал.

Другой немецкий мальчик, в духе Павлика Морозова, сообщил в полицию, что его папа проехал на красный сигнал светофора.

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash