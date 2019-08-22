Ravon возвращается с красивыми ценами

Автомобили Ravon начнут снова продавать в России с сентября. Вернутся три модели — R2, Nexia R3 и R4.

Ravon заявил о возвращении на рынок России с тремя моделями: R2, Nexia R3 и R4. Седан Gentra из-за низкого спроса на автомобили С-класса продаваться у нас не будет. Напомним, что компания покинула рынок РФ весной 2018 года.

Ravon уже объявила стоимость своих автомобилей. Городской хэтчбек Ravon R2 (бывший Chevrolet Spark) предложат по цене от 646 000 до 697 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с 85-сильным двигателем объемом 1,2 литра и автоматической коробкой. Механическая коробка для хэтчбека не предусматривается.

Седан Ravon Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo) будет также оснащаться единственным двигателем, объемом 1,5 литра и мощностью 106 л.с., но покупатели смогут выбирать версии с автоматом и механикой. Стоимость автомобиля составит от 670 000 до 748 000 рублей.

Этими же коробками и двигателем будет оснащаться и другой седан компании — R4 (бывший Chevrolet Cobalt), но его цена немного выше и составит от 678 000 до 756 000 рублей.

Автомобили Ravon будут собирать на российском заводе, расположенном в Карачаево-Черкесии.

Фото: Ravon