Volkswagen отзывает протекающие Мультивэны

Под сервисную кампанию попали почти 2,5 тыс. автомобилей, купленных в период с 2016 по 2019 годы.

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Volkswagen объявил об отзыве 2490 автомобилей Multivan, реализованных на территории России с 2016 по 2019 годы.

Обнаружилось, что у короткобазных версий с электроприводами двери багажника и сдвижной боковой уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери недостаточно надежно. Это приводит к попаданию воды на блок управления, что может вызвать замыкание.

Владельцам неисправных автомобилей для устранения проблемы необходимо записаться в сервис ближайшего официального дилера Volkswagen, мастера которого бесплатно, за счет завода-изготовителя, проведут необходимую герметизацию боковины.

О том, что автомобиль участвует в сервисной кампании, владельцев отзываемых машин известят официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Существует два верных способа сэкономить на ремонте автомобиля. узнать о которых вы можете здесь.

Фото: Volkswagen