Заснувший водитель врезался в каток — журнал За рулем

Заснувший водитель врезался в каток

В результате столкновения с тяжелой строительной техникой погибли три человека и пострадал подросток.

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Сегодня в Кузбассе произошло ДТП, в котором три человека погибли и один несовершеннолетний получил травмы.

Авария произошла на 43-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, в Беловском районе. Водитель Toyota RAV4 не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в строительную технику, а именно в тяжелый дорожный каток. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.


«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Rav4 во время движения уснул за рулем, вследствие чего совершил съезд на обочину на участке дороги, где производятся работы по укладке асфальтового покрытия, и столкнулся со стоявшим дорожным катком. В результате полученных травм водитель иномарки и 2 его пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована», — сообщили в местном ГИБДД.

На место столкновения выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району. В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Фото: vk.com

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