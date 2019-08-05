Шесть дней в разбитой машине. История спасения

45-летнюю бельгийку все же нашли в лесу.

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Как рассказала Корин Бастид, когда она пыталась затормозить, в автомобиле отказали тормоза, и он полетел прямо в лес. Очнулась женщина только на следующий день и поняла, что машина перевернулась, руки и ноги не слушаются, отстегнуть ремень и выползти наружу она не может.

В первую ночь телефон не переставал звонить, но дотянуться до него она так и не смогла. Аккумулятор через некоторое время сел, и звонки прекратились. Женщина пыталась кричать, когда слышала голоса людей, но, очевидно, это было слишком тихо — сообщает rtbf.be.

Вскоре она потеряла ощущение времени: боль была настолько сильная, что женщина теряла сознание каждый раз, когда двигала рукой или ногой.

На вопрос, как она выжила в течение этих шести дней, Корин, не задумываясь, ответила, что силы ей придавали мысли о ее детях — она решила сделать все возможное, чтобы выкарабкаться и осуществить все планы, которые она задумала. И почему-то она думала, что дети будут считать, будто она покончила с собой.

Сначала стояла удушающая жара. Чтобы не задохнуться, ей удалось открыть дверь ногой. Но затем пошел дождь, и сначала это было приятно, но потом все намокло, и женщина была вынуждена две ночи спать в воде. Было холодно, но зато теперь была вода, которую она смогла пить, наполняя дождем коробочку от жевательной резинки. При этом голода она из-за стресса не ощущала. Тяжело было также лежать на осколках стекла, которые царапали спину, а сползти с них у нее не было сил.

В конце концов разбитую машину заметила проходившая мимо женщина и подошла узнать, есть ли в ней водитель. И сразу поняла, что это та самая Корин, которую разыскивали уже несколько дней.

Похожее случилось в апреле этого года с американкой из Алабамы: она была найдена живой в своей разбитой машине спустя пять дней после того, как пропала.

Фото: rtbf.be