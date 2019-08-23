Audi, BMW и Mercedes-Benz объединятся

О сотрудничестве трех давних конкурентов будет объявлено на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

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BMW и Mercedes-Benz уже объявили о стратегическом партнерстве, которое позволит им разработать технологию автономного вождения. На первом этапе компании займутся созданием технологий следующего поколения систем помощи водителю. Речь идет об автономной парковке и полуавтономных системах уровня 3 и 4, которые помогут водителю управлять автомобилем на трассе. Цель сотрудничества — сделать эти технологии более доступными уже к 2025 году.

Автопроизводители также заявили, что партнерство поможет ускорить и оптимизировать развитие технологий автономного вождения. Стоит отметить, что данное сотворчество существенно снизит затраты на разработки, поскольку они будут распределяться между автопроизводителями.

Объявив о партнерстве, BMW и Mercedes- Benz пригласили присоединиться к ним и других автопроизводителей: «BMW Group и Daimler AG также рассматривают партнерские отношения с другими технологическими компаниями и производителями автомобилей, которые могут способствовать успеху предприятия».

Немецкая компания Wirtschaftswoche сообщила о том, что на автосалоне во Франкфурте Audi объявит о своем намерении присоединиться к BMW и Mercedes-Benz в деле разработки системы автономного вождения. Подробности сотрудничества пока не известны, но в публикации сказано, что это не отразится на партнерстве концерна Volkswagen AG с Фордом, которое также подразумевает работу над системой автономного вождения.

Пока неясно, как будет осуществляться подобное двойное партнерство, но соглашение между Ford и Volkswagen было подписано в июле. В рамках этого соглашения Volkswagen инвестировал средства в разработки Argo AI, что позволило концерну использовать технологию автономного вождения компании.

При этом в Ford заявили, что Argo AI будет по-прежнему поставлять системы автономного вождения 4-го уровня для коммерческих транспортных средств.

Сотрудничество BMW и Mercedes-Benz направлено на разработку системы автономного управления для частных автомобилей. Таким образом, присоединение Audi позволит Volkswagen AG сосредоточиться на системах и для личных, и для коммерческих автомобилей.