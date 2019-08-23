Lada Granta Drive Active — производство началось — журнал За рулем

Lada Granta Drive Active — производство началось

Стартовал выпуск особой, проспортивной версии Гранты, которая получила доработанную подвеску и спортивный обвес.

Lada Granta
Lada Granta

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Новая версия Lada Granta — не спорт, но драйв

Семейство бюджетных Грант получило новую версию, производство которой началось сегодня в Тольятти.

Новая Lada Granta Drive Active оснащена короткоходной подвеской Lada Sport, которая снижает крены и делает управляемость автомобиля заметно лучше. Кроме того, версию оснастили анатомическими передними креслами с более ярко выраженной боковой поддержкой.

Внешне версия Drive Active отличается бамперами с красными молдингами и наличием накладок на пороги, а также спойлером на крышке багажника и хромированным патрубком выхлопной системы. Всего насчитывается 28 новых деталей и узлов.


Под капотом проспортивной версии установлен обычный 106-сильный двигатель объемом 1,6 литра, который работает в паре с механической коробкой или роботом.

Комплектации Drive Active предусматривают обязательное наличие кондиционера и аудиосистемы.

Стоимость Lada Granta Drive Active пока не озвучена. Производитель просит дождаться старта продаж.

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Фото: Lada

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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