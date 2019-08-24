Porsche установил "рекорд" ещё не существующей трассы

Автомобили Porsche способны на гоночной трассе на многое. А новейший кроссовер Cayenne Turbo S E-Hybrid может даже установить рекорд автодрома, которого ещё нет.

В Швеции вовсю идёт работа по строительству новой гоночной трассы под названием Gotland Ring. И несмотря на то, что автодром ещё далеко не готов к приёму автомобилей, на нём уже установлен первый рекорд круга.

Немецкий гонщик и телеведущий Тим Шрик за рулём Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid проехал трассу за 3:51. При этом автомобиль был полностью стандартный с дорожными покрышками, а ехать ему предстояло по 3,2-километровому северному отрезку трассы, покрытом асфальтом, а ещё 4,2 километра по южному отрезку преодолевать по гравию.

По полностью заасфальтированной трассе Cayenne Turbo S E-Hybrid способен проехать и быстрее, ведь у него под капотом 680-сильная силовая установка — 550-сильный 4-литровый турбированный V8 и 136-сильный электромотор, встроенный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic S. С места до 100 км/ч кроссовер может разогнаться за 3,8 секунды и развить 295 км/ч максимальной скорости, а может и до 40 километров проехать в экологическом режиме — только на электричестве.

Эксперты «За рулем» недавно протестировали новое поколение легендарного Porsche 911. Причем в очень непростых условиях!

Фото, видео: Porsche