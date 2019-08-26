Мотогонщик потерял память после аварии

Столкновение с соперником на первом круге гонки MotoGP в Великобритании привело к кратковременной потере памяти у одного из пилотов.

Первый круг Гран-при Великобритании мотогоночного чемпионата MotoGP принес серьезную аварию с участием двух гонщиков — пилота Yamaha Фабио Куартараро и представителя Ducati Андреа Довициозо.

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Из-за ошибки соперника впереди Куартараро не удержал свой мотоцикл и упал, а уже затем в него врезался Довициозо. Ducati буквально взмыл над Yamaha, после чего мотоцикл загорелся, а Андреа оказался выброшен из седла на обочину трассы. Сразу после падения гонщик не смог встать и ему потребовалась помощь медиков.

По итогам медицинского обследования выяснилось, что у Довициозо потеря памяти. Она, к счастью, оказалась кратковременной, и через 20 минут после инцидента пилот смог вспомнить всё. Также Андреа пожаловался на сильную боль в правом бедре, но обследование не выявило переломов.

В команде ожидают, что Андреа Довициозо сможет восстановиться уже в ближайшее время и не будет пропускать ни тесты, ни следующие этапы MotoGP.

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Фото: Ducati

Видео: MotoGP