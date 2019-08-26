Подмосковные камеры начнут фиксировать непропуск пешеходов

В настоящий момент инициатива разрабатывается, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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В Московской области взялись за водителей, нарушающих права пешеходов.

«Прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации не определены», — рассказали АГН «Москва» в ведомстве.

Сейчас стационарные камеры на дорогах, в основном, фиксируют превышение скорости, но в зависимости от расположения могут также выявлять и другие виды нарушений. В их числе — проезд на красный, стоянка и проезд на «вафельной» разметке, проезд по обочине, выезд на встречную полосу, нарушение рядности движения.

Кроме того, более 350 камер в Подмосковье фиксируют нарушение правил дорожного движения мотоциклистами.

В целом по России превышение скоростного режима фиксируют более 11,2 тыс. комплексов фото- и видеофиксации.

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