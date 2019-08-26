Готовимся к санкциям: что, если запретят импортные компоненты?

Вступили в силу новые санкции по делу Скрипалей. В связи с этим Минпромторг пытается понять, как это отразится на российском автопроме.

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26 августа вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей. Кроме всего прочего он вводит ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники. Накануне введения санкций Минпромторг попросил автопроизводителей оценить возможные риски от прекращения импорта комплектующих и оборудования в РФ. Причем сделать это попросили не только отечественные, но и иностранные компании, располагающие производством в России. Представить такую информацию Минпромторг попросил до 30 августа, об этом стало известно «Коммерсанту».

Речь может идти о возможных ограничениях на автокомпоненты, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к иностранным кредитам и проч.

Впрочем, источники в отрасли считают, что сколь бы то ни было значимого влияния на отрасль новые санкции не окажут. Но нервозность в отрасли ощущается, так как нет четкого понимания, что именно они затронут. Скорее всего, они коснутся поставок технологий, техники и компонентов компаниям, которые могут быть связаны с оборонно-промышленным комплексом, так как запрет Соединенные Штаты относят к категории «национальная безопасность». Но что это окажется на деле, пока никто не знает. Теоретически могут пострадать компании, выпускающие автомобили спецназначения, например, УАЗ, а санкции на комплектующие могут затронуть импорт автоматической коробки передач для все того же УАЗа.

Минпромторгу список вероятных рисков необходим, чтобы сформировать запрос на получение из бюджета 150 млрд руб. до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов. Однако потребность для этого должна сформировать сама отрасль.

Продажи Патриота с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач от компании Punch УАЗ обещает начать уже в сентябре.



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