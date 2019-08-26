Наши соседи не готовы к переходу на электронный ПТС — журнал За рулем

Наши соседи не готовы к переходу на электронный ПТС

Проблемы есть у Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

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22 августа на совещании по переходу на ЭПТС представители Беларуси заявили, что страна сможет перейти на электронные ПТС не раньше чем через год. Выяснилось, что полностью готова к внедрению электронных ПТС только Россия, где уже оформлено более 2,1 тыс. ЭПТС. А перейти исключительно на электронные автопаспорта производители готовы уже с 1 сентября.

Однако есть нюанс, пишет «Коммерсантъ», ранее Минпромторг обещал субсидировать ЭПТС, но в итоге решение так и не было принято, поэтому затраты на выпуск электронных паспортов будут заложены в стоимость машины.

Что касается Беларуси, то страна попросила продлить переходный период, в течение которого можно оформлять как электронные, так и бумажные ПТС. Там пока не готова часть нормативной документации и не проведены испытания национальной части системы электронных паспортов. Так же обстоят дела в Киргизии и Казахстане.

С Арменией другая ситуация — страна словно «игнорирует» переход. Впрочем, в Армению не идет экспорт, хотя формально автомобили на местном рынке с ноября тоже должны быть с ЭПТС.

Напомним, государствами-членами ЕАЭС с 2015 года являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

Фото: depositphotos.com

Теги: ПТС
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