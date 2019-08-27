Для России и Африки: новый бронированный BMW X5 — журнал За рулем

Для России и Африки: новый бронированный BMW X5

Линейка модификаций BMW X5 последнего поколения пополнилась новой версией. За индексом Protection VR6 скрывается бронированная версия.

BMW X5
BMW X5

BMW > X5

На мировом рынке широко востребованы защищённые автомобили, которые внешне не отличаются от обычных моделей. Именно поэтому в гамме практически каждой крупной компании есть бронированные версии машин, и в их число теперь входит BMW X5.

Баварская марка подготовила исполнение Protection VR6, которое подразумевает интегрированную в конструкцию кроссовера бронекапсулу и 33-миллиметровое пуленепробивамое остекление. Защита позволяет обеспечить безопасность при обстреле боеприпасами 7.62 × 39 FeC или 7.62 × 39 SC, которые используют самые распространённые в мире виды оружия, включая автомат Калашникова. Также машина выдерживает взрыв до 15 кг тротила на расстоянии 4 метров от автомобиля.

Бронированное днище выдерживает подрыв ручных гранат типа DM51, а усиленная броня держит уже и ручные гранаты типа HG85. В качестве опции можно заказать дополнительную бронезащиту крыши, которая убережёт при атаках дронами, гружёными до 200 г взрывчатки C4.

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Из других элементов защиты для BMW X5 Protection VR6 заявлены топливный бак с особым покрытием, затягивающим пробоины, позволяющие двигаться на простреленных покрышках шины, усиленная подвеска и более мощные тормоза.

Двигатель для исполнения Protection VR6 предусмотрен один — бензиновый турбомотор V8 4.4 мощностью 530 л.с. Этого достаточно, чтобы с места до 100 км/ч разогнать машину за 5,9 секунды и развить 210 км/ч максимальной скорости.

Бронированный BMW X5 рассчитан на четырех человек и с точки зрения доступных для модели опций практически не отличается от обычной модификации. Но есть и специфическое оборудование — например, можно заказать встроенные флагштоки или проблесковые маячки, а также опускающееся (правда, всего на 10 см) стекло передней пассажирской двери. А вот штатная система громкой связи и электропривод стекла водительской двери (тоже опускается лишь на 10 см) входят в стандартное оснащение.

Цену нового BMW X5 Protection VR6 марка не назвала, но уверена, что кроссовер придётся по вкусу покупателям в Южной Америке, Африке и России — именно эти страны считаются ключевыми рынками для новинки.

Для России и Африки: новый бронированный BMW X5

Фото: BMW

Для России и Африки: новый бронированный BMW X5
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