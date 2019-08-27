Для России и Африки: новый бронированный BMW X5

Линейка модификаций BMW X5 последнего поколения пополнилась новой версией. За индексом Protection VR6 скрывается бронированная версия.

На мировом рынке широко востребованы защищённые автомобили, которые внешне не отличаются от обычных моделей. Именно поэтому в гамме практически каждой крупной компании есть бронированные версии машин, и в их число теперь входит BMW X5.

Баварская марка подготовила исполнение Protection VR6, которое подразумевает интегрированную в конструкцию кроссовера бронекапсулу и 33-миллиметровое пуленепробивамое остекление. Защита позволяет обеспечить безопасность при обстреле боеприпасами 7.62 × 39 FeC или 7.62 × 39 SC, которые используют самые распространённые в мире виды оружия, включая автомат Калашникова. Также машина выдерживает взрыв до 15 кг тротила на расстоянии 4 метров от автомобиля.

Бронированное днище выдерживает подрыв ручных гранат типа DM51, а усиленная броня держит уже и ручные гранаты типа HG85. В качестве опции можно заказать дополнительную бронезащиту крыши, которая убережёт при атаках дронами, гружёными до 200 г взрывчатки C4.

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Из других элементов защиты для BMW X5 Protection VR6 заявлены топливный бак с особым покрытием, затягивающим пробоины, позволяющие двигаться на простреленных покрышках шины, усиленная подвеска и более мощные тормоза.

Двигатель для исполнения Protection VR6 предусмотрен один — бензиновый турбомотор V8 4.4 мощностью 530 л.с. Этого достаточно, чтобы с места до 100 км/ч разогнать машину за 5,9 секунды и развить 210 км/ч максимальной скорости.

Бронированный BMW X5 рассчитан на четырех человек и с точки зрения доступных для модели опций практически не отличается от обычной модификации. Но есть и специфическое оборудование — например, можно заказать встроенные флагштоки или проблесковые маячки, а также опускающееся (правда, всего на 10 см) стекло передней пассажирской двери. А вот штатная система громкой связи и электропривод стекла водительской двери (тоже опускается лишь на 10 см) входят в стандартное оснащение.

Цену нового BMW X5 Protection VR6 марка не назвала, но уверена, что кроссовер придётся по вкусу покупателям в Южной Америке, Африке и России — именно эти страны считаются ключевыми рынками для новинки.

В феврале 2018 года фирма BMW определилась с местом строительства своего завода в России.

Фото: BMW