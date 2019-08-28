Mercedes-Benz превратил новый GLE в купе

Менее года потребовалось Mercedes-Benz, чтобы превратить кроссовер GLE последнего поколения в популярный нынче купе-кроссовер — новый GLE Coupe представлен официально.

Вероятно, можно было бы сделать новую модель и быстрее, но немецкая марка не торопилась. Всё дело в том, что отличаются GLE и GLE Coupe не только дизайном кузова. У купе-кроссовера колесная база на 60 мм меньше, чем у «простого» кроссовера — прибавка по сравнению с предыдущим поколением GLE Coupe составила всего 20 мм. И сделано это ради более спортивного характера новинки.

На спортивность работает и дизайн кузова, который в целом повторяет облик исходного автомобиля, если не считать более наклонного ветрового стекла и плавного изгиба крыши. Машина стала более аэродинамически обтекаемой и одновременно чуть практичнее — объем багажника вырос на 5 литров (655 л) и аж на 70 литров (1790 л при сложенных сиденьях), а порог стал ниже на 60 мм.

В остальное же Mercedes-Benz GLE Coupe плоть от плоти обычный GLE — дизайн салона, оснащение и доступные опции ровно такие же, как и у исходного автомобиля. Разве что уже в стандартное оснащение купе-кроссовера вошли спортивные сиденья и кожаная обивка передней панели.

На старте продаж новинку предложат с тремя вариантами мотора. 2,9-литровый турбодизель в сочетании с 9-ступенчатым автоматом 9G-Tronic и подключаемым полным приводом появится на версиях GLE 350 d (272 л.с.) и GLE 400 d (330 л.с.). Кому нужен бензиновый мотор — придётся покупать Mercedes-AMG GLE 53 Coupe.

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Эта модификация оснащается 3-литровым турбомотором мощностью 435 л.с. Двигатель, который дополнен турбиной с электроприводом, также комплектуется 21-сильным стартер-генератором EQ Boost, работающим от 48-вольтовой электросистемы. Такой агрегат сочетается с 9-ступенчатым автоматом AMG Speedshift TCT 9G, подвеской AMG Ride Control+ (для других версий доступны пружинная подвеска, пневматическая Airmatic и активная E-Active Body Control), более мощными тормозами и, естественно, особым оформлением кузова и салона.

На публике новый Mercedes-Benz GLE Coupe впервые покажут на автосалоне во Франкфурте осенью 2019 года, а вот в продажу автомобиль поступит только весной следующего года. Ожидается, что вскоре будут представлены и другие варианты купе-кроссовера с иными силовыми агрегатами.

Выпуск модели наладят в США — в отличие от простого Mercedes-Benz GLE, купеобразную версию машины не будут локализовывать на подмосковном заводе марки.

Эксперты «За рулем» уже познакомились с новым Mercedes-Benz GLE и поделились своими впечатлениями от кроссовера.

Фото: Mercedes-Benz