Власти Катара экспериментируют с цветами для покраски асфальта

Одна из старейших, самых популярных и оживленных улиц в Дохе уже приобрела поразительный облик.

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Улица Абдаллы бен Джасема в Дохе (Катар) радует посетителей, водителей и прохожих своим новым колером. В рамках экспериментального проекта, осуществляемого Управлением общественных работ, улицу окрасили в великолепный океанический синий цвет. Однако за этими усилиями стоит нечто большее, чем просто желание украсить проезжую часть. Основная идея, согласно сообщению местной арабской газеты Arrayah, состоит в том, чтобы справиться с жарой и снизить температуру асфальта на дороге. Инженер Саад аль-Досари, занимающийся новым проектом, сообщил, что температура черного асфальта на 20 градусов выше фактической, поскольку черный цвет поглощает и излучает тепло. Температура в Дохе в летние месяцы может достигать 50 градусов.

Охлаждая воздух, асфальт более светлого цвета может также помочь защите от болезней, связанных с перегревом. Ну и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2022 году стоит также задача сделать столицу Катара притягательной для гостей и туристов.

Власти будут оценивать результаты эксперимента не менее 18 месяцев, прежде чем его продолжить, а еще планируют попробовать и другие цвета. Эксперимент по покраске дорожного покрытия катарские власти проводят совместно с японской компанией.

В России же дороги с малоинтенсивным движением стали ремонтировать с применением вторичных материалов.



Фото:Qatar Public Works Authority (Ashghal)