Власти Катара экспериментируют с цветами для покраски асфальта

Надо ли опасаться, что электронный полис обязательного страхования автогражданской ответственности вызовет сомнения у ДПС, — ведь в нем нет ни подписей, ни печатей? Нет, не стоит — распечатки достаточно, заверяет глава ГИБДД Михаил Черников. А осенью страховой полис можно будет предъявлять и на смартфоне.
Один из важных вопросов, возникающих у тех, кто собирается обзавестись подержанным авто. Одни считают, что лучше взять свежий российский автомобиль, другие за те же деньги предпочитают иномарку постарше. Avtocod.ru рассказывает, к машинам какого года стоит присмотреться повнимательнее.