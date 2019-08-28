Моментальная карма: машину вора угнали во время ограбления

Самое забавное в этой истории, что угонщика так и не нашли...

Материалы по теме Бесключевой доступ: топ-3 самых незащищенных автомобилей

В шесть утра в полицию Кенневика (США, штат Вашингтон) позвонил мужчина и сообщил о краже его красного пикапа Chevrolet 1992 года выпуска. Владелец автомобиля Уильям Келли рассказал, что забыл ключи от авто на заднем сиденье, и угонщик этим воспользовался. Полиция начала разбираться, и оказалось, что в этой истории не все так просто. Когда стали просматривать записи с камеры видеонаблюдения, выяснилось, что не закрыл свой пикап Келли неспроста — в то время, когда в его машине орудовал угонщик, он занимался грабежом магазина, расположенного через дорогу. И, видимо, чтобы потом не возиться с ключами и быстро заскочить в машину, он и не стал ее закрывать.

В результате сам же пострадавший Келли и был арестован, ему предъявили обвинение в незаконном проникновении в магазин. А вот информации об угнанном грузовичке до сих пор нет. Полиция просит вероятных свидетелей происшествия позвонить в полицейское управление Кенневика, сообщает keprtv.com.

А это прямо загадочная история — за пять лет этот BMW пытались угнать три раза и все по одному и тому же сценарию.



Фото: скриншот и Depositphotos