За отсутствие ОСАГО камеры будут штрафовать с 2020 года

В 1-м квартале 2020 года автовладельцам начнут рассылать «письма счастья» за отсутствующие полисы ОСАГО. Штрафы будут выносить камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В августе 2019 года автоматическая проверка наличия полисов ОСАГО у едущих в транспортном потоке автомобилей с помощью камер фиксации началась в Москве, но пока в тестовом режиме. Ну а наказывать автовладельцев начнут уже в следующем году, заявил вице-премьер Максим Акимов.

«У нас уже более 5,5 тыс. автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладание полисом», — приводит слова Акимова ТАСС.

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Закон позволяет ездить без полиса ОСАГО не более 10 дней, а значит, если транспортное средство без полиса попадет в объектив камер на одиннадцатый день, его владельцу можно смело выписывать штраф. Следует напомнить, что в скором времени наказание за повторную езду без полиса ОСАГО может ужесточиться: за данное нарушение предлагается лишать водительских прав.

Благодаря реформе тарифов ОСАГО стало дешевле в большинстве регионов России.

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС