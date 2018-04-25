Новый Defender приедет на собственную премьеру из Казахстана — журнал За рулем

Новый Defender приедет на собственную премьеру из Казахстана

Land Rover официально сообщил, где и когда состоится премьера нового Defender. А также то, как туда попадет автомобиль.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Land Rover > Defender

Стала известна еще одна премьера грядущего автосалона во Франкфурте — на выставке, которая откроется в сентябре, будет официально рассекречен новый внедорожник Land Rover Defender. Автомобиль покажут в Германии уже 10 сентября.

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Более того, на презентацию машина приедет своим ходом. Как гласит пресс-релиз, до Франкфурта Defender будет добираться из... Казахстана. Именно Чарынский каньон в этой стране стал стартовой точкой многокилометрового путешествия внедорожника к подмосткам международного автошоу.

Именно в 300-метровых каньонах Долины замков и запечатлен новый Land Rover Defender в видеоролике-тизере, анонсирующем предстоящую премьеру одного из самых ожидаемых автомобилей года.

Фото, видео: Land Rover

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Отзывы о Land Rover Defender (1)

Land Rover 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Ну и зверь! Хотел бы я на таком на рыбалку и охоту гонять) Имхо: внешне дэф всегда больше гелика нравился

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