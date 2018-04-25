Мини-Гелендваген получил спортивную версию — журнал За рулем

Мини-Гелендваген получил спортивную версию

Менее трёх месяцев потребовалось AMG, чтобы сделать спортивную модификацию нового внедорожника GLB.

Премьера серийного Mercedes-Benz GLB состоялась в начале июня, а уже под конец августа появилась заряженная версия Mercedes-AMG 35 GLB.

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Никаких откровений с технической точки зрения новинка не несет. По двигателю — 306-сильный бензиновый турбомотор 2.0 — внедорожник унифицирован с другими моделями семейства AMG A35. Разве что вместо 7-ступенчатого робота у AMG 35 GLB использована 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Были усилены тормоза, а в подвеске появились новые пружины и амортизаторы, измененные рычаги и подрамник.

Все остальные перемены исключительно стилистические. Как и полагается AMG-версии, появились новые колеса, иной аэродинамический обвес с новыми бамперами, спортивная решетка радиатора. В интерьере же можно отметить руль, сиденья и декор, характерные для AMG.

При этом Mercedes-Benz GLB стоит особняком в семейства AMG A35. Во-первых, это самая медленная модель (разгон 0–100 км/ч занимает 5,2 секунды). Во-вторых, это единственный заряженный компактный Mercedes-Benz, который можно заказать в семиместном исполнении.

  • А накануне Mercedes-Benz представил еще один новый кроссовер — купеобразную версию GLE последнего поколения.

Фото: Mercedes-Benz

Мини-Гелендваген получил спортивную версию
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