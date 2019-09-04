Компания Hankook и Континентальная хоккейная лига продлили сотрудничество до 2022 года.

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Производитель шин продлил сотрудничество с КХЛ до 2022 года. Новое соглашение, подписанное компанией и лигой, распространяется на сезоны 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 годов, а продукция Hankook остается «официальными шинами чемпионата КХЛ». Значит ли это, что все обслуживающие чемпионат автомобили и автобусы команд будут только в шинах Hankook? Не значит. Партнерство, в основном, направлено на болельщиков и любителей хоккея.

Как связаны хоккей и шины? В компании говорят, что поддержка зимнего вида спорта в России неслучайна: в нашей стране реализуется основной объем зимних шин компании, поэтому для Hankook Tire важно поддерживать именно зимние виды спорта.

Соглашение с КХЛ подразумевает проведение различных мероприятий для болельщиков России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Финляндии и Китая во время Регулярного чемпионата, плей-офф и Недели звезд хоккея. Речь идет не только о традиционных розыгрышах билетов, в том числе в социальных сетях, но и о проведении Back Stage туров по стадионам хоккейных клубов (так называемое «закулисье») и различных промоакций.

Hankook Tire у нас в стране поддерживает хоккей, а в других странах — и футбол, и бейсбол, и мотоспорт... В частности, компания является спонсором нескольких гоночных соревнований международного уровня, включая DTM (немецкая серия гонок Touring Car Masters). Также Hankook Tire активно спонсирует спортивные организации, такие как Лига Европы УЕФА и MLB (Главная лига бейсбола).

Президент европейского подразделения Hankook Tire Europe Хан-Чжун Ким и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко

«Мы хотим привлечь внимание к безопасности дорожного движения и подарить всем любителям хоккея то, что невозможно купить за деньги: чувство безопасности и уверенности в себе, в своей команде», — отметил президент европейского подразделения Hankook Tire Europe Хан-Чжун Ким.

Большой тест-драйв шипованных 15-дюймовых шин выявил у них ряд интересных особенностей.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС, Hankook Tire