У нас заканчиваются деньги: бум на мойки самообслуживания

Если посчитать спортивные и приспортивленные машины в российской продаже, то больше всех для народа делает Kia: десять спортвариантов разной степени «прожарки» для семи моделей. Обозначений два: GT Line и GT.
В казино не любят новичков — им везет. А мы в «За рулем» любим приглашать поработать экспертами читателей — они всегда видят привычное под неожиданным углом. В новом китайском кроссовере FAW Besturn X40 они разглядели и сильные, и не такие сильные стороны.
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