У нас заканчиваются деньги: бум на мойки самообслуживания

Популярность услуги настолько высока, что в российских городах-миллионниках за два года число таких точек увеличилось на 40%.

Материалы по теме Какая автомойка лучше? Выбираем по науке

Возможность сэкономить и помыть машину самостоятельно, воспользовавшись профессиональным оборудованием, у российских автолюбителей появилась всего лет пять назад, в то время как в Европе ею активно пользуются с начала 2000 года.

Лидеры по приросту числа моек самообслуживания в крупных городах России — Казань и Челябинск, где с августа 2017 года по август 2019-го число таких точек удвоилось. В пятерку городов, где услуга особенно востребована, вошли Уфа — прирост на 71%, Волгоград — на 63%, и Москва — на 61%, сообщают аналитики 2ГИС.

Только в нескольких мегаполисах число автомоек самообслуживания за два года увеличилось незначительно — это Воронеж (5%) и Новосибирск (3%).

При этом общее количество автомоек за тот же период в российских мегаполисах выросло незначительно — всего на 7%.

Больше всего моек в Москве — 1895, Санкт-Петербурге — 1069, далее с большим отрывом следуют Екатеринбург — 466, Новосибирск — 405 и Нижний Новгород — 356 штук. По динамике роста за последние два года лидирует последний — там моек стало больше на 22%. Затем идут Уфа с ростом на 19% и Челябинск с ростом на 16%.

Минимальный прирост количества моек наблюдается в Екатеринбурге — 4%, Самаре — 3%, Перми — 1% и Санкт-Петербурге — 1%. В Воронеже за два года число автомоек не изменилось.

Любопытно, что для бизнесменов мойка самообслуживания гораздо прибыльнее обычной — им не приходится тратиться на зарплаты мойщикам и, как правило, проходит через такие пункты больше машин в день, так как автолюбители стремятся уложиться в отведенное время, чтобы сэкономить.

При этом автомобилисты обычно не хвалят автомойки самообслуживания и жалуются на изношенное оборудование — шланги и пылесосы — и пену, которая не растворяет загрязнения. Ну и многих раздражает, что для того, чтобы сэкономить, тут нужно быть очень расторопным, если не уложиться в отведенный лимит (от 3 минут), то приходится добавлять жетонов, и в итоге самообслуживание может потерять свою главную привлекательность — возможность сэкономить.

Чем эти автомойки так привлекательны для клиентов, выяснял наш автор.



Фото: depositphotos.com