Новый кросс-хэтч Geely: известны цены и комплектации

Стоимость китайского автомобиля в базовой комплектации с механической коробкой передач составит 1 299 990 рублей.

Материалы по теме Geely опубликовала фото кросс-хэтча GS для РФ

Geely Motors объявила цены и комплектации нового кроссовера GS. Автомобиль построен на платформе Emgrand и появится в России только с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,8 л.

Компактный (4440х1833х1545 мм) переднеприводный GS вначале будет доступен только с бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,8 л, мощностью 133 л.с. Покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой механической и 6-ступенчатой роботизированной коробками передач с двумя сцеплениями, а также двумя комплектациями — Comfort и Luxury.

В версии Comfort с МКП автомобиль оснащен кондиционером с автоматической регулировкой температуры, электрообогревом передних сидений, аудиосистемой с USB-разъемом, 6 динамиками и возможностью подключения телефона по Bluetooth, задними датчиками парковки, системой бесключевого доступа, центральным замком, регулировкой сиденья водителя в 6 направлениях, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Попросят за такой автомобиль 1 299 990 рублей.

При выборе 6-ступенчатой роботизированной коробки передач в комплектации Comfort добавляются электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания автомобиля и круиз-контроль. Обойдется такой автомобиль на 100 000 дороже.

В комплектации Luxury Geely GS приобретает 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и панорамную крышу. Дополнительно к базовой комплектации автомобиль оснащается электроприводами сиденья водителя и складывания наружных зеркал, камерой заднего вида, двухцветной отделкой салона из искусственной кожи и мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. Оснащается такой автомобиль роботизированный коробкой передач, а попросят за него 1 499 990 рублей.



За безопасность автомобиля отвечают антипробуксовочная система, система контроля курсовой устойчивости, система контроля давления в шинах, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (плюс боковые подушки и шторки безопасности в версии Luxury).

Рекомендованные розничные цены на Geely GS:

Комплектация Цена, руб. Comfort с МКП 1 299 990 Comfort с DCT 1 399 990 Luxury с DCT 1 499 990

Фото: Geely