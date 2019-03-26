Geely показала новый кросс-купе Xingyue

В модельном ряду Geely до конца года появится новый кроссовер на базе Volvo XC40.

Новый кросс-купе от Geely, носивший рабочее название FY11, получил имя Xingyue. Автомобиль построен на новой платформе CMA, которая использовалась для создания кроссовера Volvo XC40.

Внешность 4,6-метрового кроссовера гармонирует с дизайном других автомобилей модельного ряда компании. Ее основными отличиями стали большой воздухозаборник в переднем бампере и полностью самобытная задняя часть, выглядящая более спортивно. Основной акцент сделан на покатую линию крыши, упирающуюся в интегрированный в дверь багажника спойлер, узкие фонари, соединенные хромированной полосой, и сложный рельеф заднего бампера с диффузором и торчащими по бокам него четырьмя патрубками выхлопной системы.

Салон кросс-купе может похвастать целым набором технологичных систем. Это два больших экрана высокого разрешения, один из которых используется в качестве панели приборов, а второй — как средство управления мультимедийной системой и аудиосистемой Bose с отображением на нем актуальной информации. Самые важные для водителя данные проецируются на лобовое стекло кроссовера и легко читаются. Автомобиль оснащен функцией распознавания лиц, которая сканирует внешность водителя. Кроме того, салон оборудован подстаканниками с подогревом и охлаждением, беспроводной зарядкой гаджетов и рядом других технологичных систем.

Новое кросс-купе Geely Xingyue оснащается мощным 238-сильным турбированным двигателем Volvo VEP4 2.0TD T5, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом, передающим крутящий момент в 350 Нм на все четыре колеса. С этим мотором кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды. Также к заказу будут доступны две гибридные силовые установки на базе 1,5-литрового турбированного двигателя мощностью 177 л.с., работающие в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Отличаться они будут электромоторами, что повлияет на итоговую мощность. Топовой станет 258-сильная силовая установка.

Продажи нового Geely Xingyue стартуют в третьем квартале этого года, а в России кросс-купе может появиться в следующем году. Следует отметить, что вывод автомобиля на наш рынок еще под вопросом: все зависит от успеха других новинок Geely, начало продаж которых в России запланировано на этот год. Речь идет о кроссовере SX11, хэтчбеке GS и седане GE.

В России в начале этого года начались продажи Geely Atlas с новым турбированным двигателем.

Чтобы завоевать российский рынок, компания находит все новые способы снизить стоимость своих автомобилей.

Фото: Geely