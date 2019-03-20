Geely Emgrand 7 снова подешевел

На этот раз стоимость седана снизилась на 70 тыс. рублей, но коснулось это не всех комплектаций.

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Две комплектации обновленного седана Geely Emgrand 7 стали доступнее на 70 тыс. рублей. Обе они оснащаются 1,8-литровым двигателем мощностью 133 л.с.

Для покупки автомобиля в версии «1.8 МТ Комфорт» теперь достаточно 809 990 рублей, пишет агентство «Автостат», что всего на 10 тыс. рублей дороже, чем версия «1.5 МТ Комфорт», оснащаемая 1,5-литровым двигателем и механической коробкой передач. Столь небольшой ценовой отрыв не должен привести к тому, что версия «1.5 МТ Комфорт» перестанет пользоваться популярностью, так как из-за мощности двигателя, равной 103 л.с., ее будут предпочитать автолюбители, желающие сэкономить на транспортном налоге.

В максимальной комплектации «1.8 CVT Люкс» оснащенный вариатором Geely Emgrand 7 стоит теперь 899 990 руб.

Напомним, что самая доступная версия Geely Emgrand 7 в комплектации «1.5 МТ Стандарт» предлагается на нашем рынке по цене 735 990 рублей. Появилась она совсем недавно и заметно снизила начальную стоимость модели, сделав ее привлекательнее в глазах потенциальных клиентов.

Благодаря стабильным ценам, поддерживаемым Geely, в России за два месяца 2019 года было куплено 923 автомобиля этой марки, то есть в четыре раза больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В этом месяце в продажу поступила версия кроссовера Geely Atlas с турбированным 184-сильным мотором.

Также в этом году на нашем рынке появятся три новые модели Geely: хэтчбек GS, кроссовер SX-11 и седан GE.

Фото: Geely