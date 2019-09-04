Обнимемся же! Вот как надо реагировать, когда чудом не влетел

Агрессии на дорогах встречается так много, что такие случаи можно пересчитать по пальцам.

Автор видео только что отвез дочерей в школу и направлялся в спортзал, когда чуть не попал в аварию. Но ему удалось вовремя увернуться, а виновница аварии была так шокирована произошедшим, что припарковалась рядом, чтобы извиниться. Завершилось все объятиями двух водителей, только что чудом избежавших столкновения. И, заметьте, никакой агрессии и взаимных обвинений. Вот что значит интеллигентные люди!

«Объятие было просто спонтанным, я думаю, что мы оба в этом нуждались!» — объяснил мужчина.

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Видео: YouTube