Обнимемся же! Вот как надо реагировать, когда чудом не влетел — журнал За рулем

Обнимемся же! Вот как надо реагировать, когда чудом не влетел

Агрессии на дорогах встречается так много, что такие случаи можно пересчитать по пальцам.

Автор видео только что отвез дочерей в школу и направлялся в спортзал, когда чуть не попал в аварию. Но ему удалось вовремя увернуться, а виновница аварии была так шокирована произошедшим, что припарковалась рядом, чтобы извиниться. Завершилось все объятиями двух водителей, только что чудом избежавших столкновения. И, заметьте, никакой агрессии и взаимных обвинений. Вот что значит интеллигентные люди!

«Объятие было просто спонтанным, я думаю, что мы оба в этом нуждались!» — объяснил мужчина.

Видео: YouTube

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