Новые краш-тесты: разбиты Skoda, BMW, Mercedes...

Некоторые владельцы маломощных машин уверены, что с выключенным кондиционером моторчик тянет бодрее. Это так, но есть нюансы. Эксперт «За рулем» объясняет, как именно кондиционер влияет на ездовые возможности машины.
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».
Организаторы Международного фестиваля грузового транспорта TRUCKFEST провели свой первый автопробег. С 24 июля по 6 августа участники проехали из Новосибирска в Москву. Маршрут движения колонны проходил через города Омск, Челябинск, Уфа, Набережные Челны и Казань. Поддержали автопробег такие компании, как MOTUL, BBS Group, «Энергон» и телеканал «АвтоПлюс».