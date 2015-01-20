Новые краш-тесты: разбиты Skoda, BMW, Mercedes...

Новая серия краш-тестов Euro NCAP выявила недочеты у испытанных машин, что, впрочем, не помешало получить им по 5 звезд.

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Euro NCAP провел краш-тесты семи автомобилей — Audi A1, BMW Z4, Ford Focus, Mercedes—Benz CLA и EQC, а также SsangYong Korando и Skoda Kamiq.

Самый высокий уровень безопасности взрослых пассажиров продемонстрировал BMW Z4 — 97%, а самый низкий — SsangYong Korando, набравший всего 88%. Самым безопасным для детей оказался Mercedes—Benz CLA (91%), а для пешеходов — BMW Z4 и Mercedes—Benz CLA (по 91%). Самую же слаженную работу систем безопасности показал Audi A1 (80%).

В результате все испытанные автомобили получили высший балл и по пять звезд, но не обошлось без незначительных огрехов.

Так, Audi A1 продемонстрировал низкий уровень защиты грудной клетки задних пассажиров во время лобового столкновения по всей ширине автомобиля. Защита при этом грудной клетки водителя была оценена как достаточная. Выяснилось и то, что фары хэтчбека способны серьезно травмировать сбитых пешеходов, равно как и передние стойки. Подвела автомобиль и система контроля скорости, набравшая всего 1,3 балла из трех возможных.

BMW Z4 во время лобового столкновения дает хорошую защиту, но при столкновении по всей ширине уровень защиты грудной клетки водителя был оценен как достаточный. Защита же пешеходов оказалась на удивление эффективной — ни один квадратный сантиметр капота, бампера или стоек не способен нанести человеку вреда. При этом автомобиль подвела электроника и, в частности, система удержания в полосе, получившая 1,8 балла из четырех возможных.

Ford Focus ни в чем не уступил уже описанным автомобилям. Из огрехов — «достаточный» уровень защиты грудных клеток всех пассажиров, кроме переднего, и водителя, травмоопасные для сбиваемых пешеходов передние стойки и невнятная работа система удержания автомобиля в полосе (2,3 балла из четырех).

Mercedes—Benz CLA дает лишь «достаточный» уровень защиты грудной клетки водителя при лобовых столкновениях. Пострадать слегка могут и его ноги. Передние стойки оказались опасными для пешеходов, а система удержания в полосе работает с небольшими сбоями, что позволило ей набрать лишь 2 балла из четырех.

При лобовом столкновении Mercedes—Benz EQC способен допустить ранение грудных клеток задних пассажиров, из-за чего уровень защиты получил низкую оценку, а передний край капота кроссовера может серьезно ранить сбиваемого пешехода. Не на ожидаемой высоте оказалась и работа системы удержания автомобиля в полосе движения — 2 балла из четырех и оценка уровня как «низкий».

При лобовых столкновениях аутсайдер SsangYong Korando может нанести травмы грудной клетки водителя и задних пассажиров. При этом манекены показали высокую нагрузку на правую ногу водителя и опасный уровень нагрузок на таз задних пассажиров. Грудная клетка водителя может серьезно пострадать и при столкновении автомобиля боком со столбом. При ударе же в заднюю часть задним пассажирам не удастся избежать плетевых травм шеи. Опасность для пешеходов представляют фары и передние стойки кроссовера. Из электронных же систем небольшие нарекания к своей работе вызвала только система контроля скорости (1,6 балла из трех).

Skoda Kamiq дает достаточный уровень защиты грудной клетки задних пассажиров и водителя при лобовых столкновениях. Пострадать могут и ноги водителя. Сбиваемых пешеходов могут ранить фары и передние стойки. Низкую оценку получила и система контроля скорости — 1,3 балла из трех возможных.

В США при краш-тестах оценивается также уровень освещения дороги фарами. Кстати, новый Toyota RAV4 в этом тесте провалился.

Фото, видео: Euro NCAP