Экзоскелет Hyundai: теперь вы работаете часами не опуская рук!

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Экзоскелет, названный VEX (Vest EXoskeleton), предназначен для тех сотрудников, которые занимаются монтажом изделий, находящихся у них над головами. Он полностью повторяет движения суставов человека и поддерживает руки до локтей, снижая нагрузку на мышцы за счет дополнительной подъемной силы.
Одной из особенностей экзоскелета стало то, что у него нет ни аккумуляторов, ни проводов. Выполненный в виде носимого жилета, он оснащен полицентрическими шарнирами и тягами, которые поднимают руки вверх, но не так сильно, чтобы их нельзя было опустить совсем.
Вес VEX составляет всего 2,5 кг, и это на 22–42% меньше, чем вес аналогичных экзоскелетов. Он надевается как рюкзак, после чего фиксируется на теле ремнями. «Позвоночник» экзоскелета может регулироваться по длине в диапазоне 18 см, поэтому изделие подходит людям практически любого роста. Предусмотрена и 6-уровневая регулировка степени силовой поддержки, которая может достигать 5,5 кгс.
Новинка создана специально для тех, кто вынужден большую часть времени работать с поднятыми над головой руками. На конвейере, например, он пригодится монтажникам деталей на днище кузова, а также тем, кто прокладывает тормозные шланги и крепит выхлопные трубы.
Производство экзоскелета Vest EXoskeleton начнется в декабре этого года, а его стоимость составит около 3,5 тыс. долларов (231 тыс. рублей), что на 30% дешевле, чем аналогичные изделия.
Также Hyundai разработал экзоскелет Chairless EXoskeleton, который пригодится людям, работающим стоя. Он снижает нагрузку на колени, позвоночник и мышцы, позволяя присесть в любом месте и в любой момент — экзоскелет имеет ножки, которые откидываются на угол 85, 70 или 55 градусов. Весит конструкция 1,6 кг и способна выдерживать до 150 кг.
Фото: Hyundai